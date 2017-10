V mestu Madison več let v družbi Rodina in Napoleona

Washington, 25. oktobra - V mestu Madison v ameriški zvezni državi New Jersey so po naključju odkrili mojstrovino francoskega kiparja Augusta Rodina. Okoli osem desetletji je bil v občinski sejni sobi vsem na očeh bel marmorni doprsni kip, za katerega niso vedeli, da ga je izklesal Rodin, in upodablja velikega francoskega zavojevalca Napoleona Bonaparteja.