V Equrni samostojna razstava Suzane Brborović

Ljubljana, 24. oktobra - V Nemčiji živeča umetnica Suzana Brborović iz Kranja se slovenski javnosti znova predstavlja na samostojni razstavi, tokrat v galeriji Equrna. Razstava z naslovom Made in Germany, ki jo bodo odprli nocoj in bo na ogled do 24. novembra, preučuje vizualno zgodovino zahodne obrambne arhitekture.