Novi venezuelski guvernerji le pokleknili pred Madurovo skupščino

Caracas, 24. oktobra - Štirje novoizvoljeni opozicijski guvernerji so se v ponedeljek le uklonili in prisegli pred ustavodajno skupščino, čeprav so jo imeli doslej za nezakonito. Predsednik Nicolas Maduro je njihovo prisego označil za dokaz, da ima skupščina, ki je odpravila parlament, "polna pooblastila", poroča francoska tiskovna agencija AFP.