Med večjimi izzivi gradbeništva tudi razvoj kadrov

Ljubljana, 24. oktobra - Gradbeni trg v Sloveniji raste, a se nadaljnjega razvoja brez izobraženih in motiviranih zaposlenih ne moremo nadejati, so ugotavljali udeleženci strateške konference za trajnostno gradbeništvo na GZS. Po oceni gospodarskega ministra Zdravka Počivalška znanje in kakovost imamo, poskrbeti pa moramo, da bodo mlajši prepoznali priložnosti v panogi.