Poslanske skupine poudarile nujnost spoštovanja človekovih pravic

Ljubljana, 24. oktobra - DZ je zadnji dan oktobrske seje začel z obravnavo letnega poročila varuha človekovih pravic za lani, ki podaja 71 priporočil. Poslanske skupine so se v predstavitvi svojih stališč zavzele za nujnost spoštovanja človekovih pravic, nekatere pa so bile tudi kritične do posameznih ministrstev, zlasti ministrstev za delo in za zdravje.