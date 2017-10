Wall Street danes obarvan rdeče

New York, 23. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Vsi trije največji indeksi so zabeležili padec. Med drugim so vlagatelji ta teden pozorni na poslovanje nekaterih večjih podjetij v minulem četrtletju, kot so Alphabet, ExxonMobil, McDonalds in Boeing. Še vedno pa spremljajo dogajanje v Kataloniji.