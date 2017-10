V Toru Rossu spet menjajo

Ciudad de Mexico, 23. oktobra - Ekipa formule 1 Toro Rosso bo na naslednji dirki v Mehiki konec tedna v dirkalnika postavila nov par voznikov. Priložnost bosta dobila Brendon Hartley in Pierre Gasly, medtem ko na Rusa Danila Kvjata, ki je bil na zadnji dirki v Austinu deseti in je prvič po maju prišel do točk, tokrat ne bodo računali.