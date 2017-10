Večer: 2,22 je šele začetek (24. 10.)

Maribor, 23. oktobra - Verjetno bo večina ob zgolj dveh odstotkih in še nekaj, kar pomeni več kakor 16.000 državljanov z volilno pravico, ki so v nedeljo glasovali za šefa Zedinjene Slovenije, odmahnila z roko. Do teh številk se v etabliranih političnih strankah še niso opredeljevali in se najbrž niti ne bodo, v Večeru piše Rok Kajzer.