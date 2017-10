Evropski poslanci odločeni priti do dna očitkom o spolnem nadlegovanju v Evropskem parlamentu

Strasbourg, 23. oktobra - V javnost so konec tedna pricurljali očitki o spolnem nadlegovanju v Evropskem parlamentu. Evropski poslanci so danes izrazili ogorčenje ob razkritjih, da je bilo najmanj deset žensk v parlamentu žrtev spolnega nadlegovanja, in odločenost, da zadevi pridejo do dna. Parlamentarci bodo o tem razpravljali predvidoma v torek zvečer.