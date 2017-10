Ljubljanski mestni svetniki pred javno obravnavo podprli dopolnjeni osnutek sprememb prostorskega načrta

Ljubljana, 23. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki so brez glasu proti prižgali zeleno luč dopolnjenemu osnutku sprememb strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. Občina bo osnutek z okoljskim poročilom javno razgrnila v torek, razgrnitev pa bo trajala do 24. novembra. Predlog bodo svetniki po napovedi župana Zorana Jankovića potrjevali aprila.