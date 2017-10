Višja podpora Pahorju v volilnih napovedih povezana z napovedano višjo udeležbo (tema)

Ljubljana, 23. oktobra - O predsedniku republike bo dokončno odločil drugi krog, čeprav so nekatere javnomnenjske napovedi aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju napovedovale zmago že minulo nedeljo. Nikola Damjanić iz Ninamedie in Igor Oman iz Episcentra ocenjujeta, da je razloge mogoče iskati v volilni udeležbi, saj so napovedi kazale na višjo, kot je bila dejanska.