Svet UKC Ljubljana danes v spremenjeni sestavi o varnostnih zapletih na pediatrični kliniki

Ljubljana, 24. oktobra - Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se bo danes sestal prvič potem, ko so odstopili trije vladni predstavniki, vključno s predsednikom Tomažem Glažarjem, nato pa so bili imenovani že nadomestni člani. Med drugim bodo obravnavali poročilo o stanju glede varnostnih zapletov v UKC, in to s poudarkom na pediatrični kliniki.