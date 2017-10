Predor Podmilj zaprli zaradi prometne nesreče

Blagovica, 23. oktobra - V predoru Podmilj v smeri proti Ljubljani se je danes nekaj pred 16. uro zgodila prometna nesreča, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala, so pojasnili na policiji. Predor so zaprli. Vozniki naj uporabijo izvoz Trojane, nazaj na avtocesto pa se lahko vrnejo na priključku Blagovica, so navedli na prometno-informacijskem centru.