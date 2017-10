Pahor v drugi krog z veliko prednostjo, a po mnenju komentatorjev nič ni še odločeno

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 23. oktobra - Borut Pahor gre v drugi krog volitev z velikim naskokom pred Marjanom Šarcem, a še vedno so možna presenečenja, opozarjata novinarja Tanja Starič in Peter Jančič. Pahorju so zmago v prvem krogu odnesle kritike Janeza Janše in Milana Kučana, meni Jančič. Po mnenju Staričeve pa je to tudi posledica nizke udeležbe in števila kandidatov.