Poslanske skupine pred drugim krogom predsedniških volitev želijo bolj vsebinsko kampanjo

Ljubljana, 23. oktobra - Dan po prvem krogu predsedniških volitev, v katerem so volivci največ glasov namenili aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju in kamniškemu županu Marjanu Šarcu, so predstavniki poslanskih skupin izrazili željo po bolj vsebinski kampanji. Skrbi pa jih tudi nizka volilna udeležba, ki po njihovem mnenju kaže na to, da so v politiki potrebne spremembe.