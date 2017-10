Ljubljanski mestni svet skoraj brez razprave potrdil spremembe proračunov

Ljubljana, 23. oktobra - Ljubljanski mestni svet je skoraj brez razprave potrdil rebalans proračuna za letos in spremembe proračuna za 2018. Nekaj pomislekov so imeli v opoziciji. Zmotilo jih je na primer, da je župan Zoran Janković tik pred sejo k dokumentoma vložil niz dopolnil. Ta so bila po pojasnilih občine potrebna zaradi virov financiranja nekaterih projektov.