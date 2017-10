Nov zaplet glede brexita, Bruselj zanika opravljanje Mayeve

Bruselj, 23. oktobra - Po valu neoprijemljivega optimizma glede pogajanj o brexitu na vrhu EU je le nekaj dni pozneje odjeknil nov incident zaradi curljanja informacij o nedavni večerji predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in britanske premierke Therese May. Bruselj in London si vzajemno očitata spodkopavanje pogajanj. Bruselj zanika opravljanje Mayeve.