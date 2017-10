Tedenska napoved - rekreacija od 24. do 30. 10.

IZBRANI DOGODKI

Volkswagen 22. ljubljanski maraton

V soboto, 28. oktobra, in nedeljo, 29. oktobra, bo Ljubljana v znamenju največje tekaške prireditve v Sloveniji, Volkswagen 22. ljubljanskega maratona. V soboto bo v okviru tekmovanj potekalo prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne (2 km) in srednje šole (3,5 km), dan pozneje pa državno prvenstvo v polmaratonu. V soboto bodo pripravili tudi promocijski tek (600 m in 1600 m), Lumpi tek (200 m) in Fun tek (3,5 km). Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj bo na Kongresnem trgu. Trasa polmaratona in maratona bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu. V nedeljo se bo tek na 10 km začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov pa ob 10.30. Od četrtka bo na Gospodarskem razstavišču tudi Sejem tečem, največji tekaški sejem v Sloveniji. Informacije: https://vw-ljubljanskimaraton.si/sl

13. pohod po bojiščih Soške fronte

Na zadnjo soboto v oktobru se boste lahko udeležili tudi pohoda ali turnega kolesarskega vzpona v spomin na žrtve Soške fronte. Pot vas bo vodila preko Sv. Katarine in Prevala skozi vojaška bivališča - kaverne in strelske jarke na Sveto goro, kar za pohodnike pomeni okoli štiri ure vzpona in spusta, za kolesarje pa seveda nekaj manj. Začetek bo ob 9. uri s Trga Jožeta Srebrniča v Solkanu. Za prehod kavern boste potrebovali (naglavno) baterijsko svetilko. Informacije: www.solkan.si

16. jesenski pohod Občine Vodice

Pohod, ki bo potekal v soboto, 28. oktobra, je rekreativno - družabnega značaja, trasa pohoda bo potekala na področju štirih občin: Vodice, Ljubljana,Trzin in Mengeš. Pripravljena je tudi krajša različica pohoda za manj pripravljene pohodnike, in sicer od koče SD Strahovica do planinskega doma PD Rašica in nazaj. Udeležba je primerna tako za starejše, kot tudi za mlajše udeležence. Udeleženci na startu dobijo kontrolni kartonček, v katerega na kontrolnih točkah pridobijo ustrezne žige (dom PD Rašica na Rašici, kmečki turizem Pri Blažu na Dobenem, kmečki turizem Pri Ručigaj na Sp. Dobenem ter na Mengeški koči na Gobavici), krajša trasa samo na lokaciji PD Rašica. Informacije: http://vodice.si/objava/106214

KOLEDAR

TOREK, 24. oktobra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 25. oktobra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan na Vranskem; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ČETRTEK, 26. oktobra

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

VELENJE - Polhograjska gora (824 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

PETEK, 27. oktobra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SOBOTA, 28. oktobra

LJUBLJANA - Doberdobski Kras; planinstvo.Informacije: Borut Vukovič, 031 805 686; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Izliv Soče; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-na-promocijski-izlet-izliv-soe-dne-28102017.html

LJUBLJANA - Volkswagen 22. Ljubljanski maraton: Lumpi maraton, šolski in srednješolski teki; tek. Informacije: www.ljubljanskimaraton.si

LJUBLJANA - Rogatec (1557 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - Pršivec (1761 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BREŽICE - 41. po poteh Brežiške čete; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Sveto Brdo (Hrv); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

FRAM - Potep po Krasu; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KAMNIK - Vrtaška planina (1462 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Po Kočevski planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

LENART - Pohod ob prazniku občine Lenart; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LJUTOMER - 1. turnir za jakostno lestvico v sezoni 2017/18; namizni tenis.

LUČE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Pršivec (1761 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Čez Doberdobski kras na Brestovec in Debelo grižo (Ita, 275 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Krnsko pogorje; planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Pršivec (1761 m) in Sedmera jezera (1685 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

NOVO MESTO - Paklenica; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PTUJ - Kraški rob; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - 4. srečanje članov PD Ribnica; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Zbelovska loška pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po poteh Milana Majcna; pohodništvo.

SEŽANA - Rdeča tura po Krasu; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.avber.si

SEŽANA - Pohod iz Proseka v Barkovlje; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SOLKAN - 13. pohod po bojiščih Soške fronte; pohodništvo. Informacije: www.solkan.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Glinščica; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Rogatec; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Križevnik; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Kraška gmajna; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VODICE - 16. jesenski pohod Občine Vodice; pohodništvo.

ŽALEC - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Nanos (1313 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

POLJČANE - Po vinskih goricah na Boč (979 m); planinstvo. Informacije: http://pdpoljcane.com

MAKOLE - Po vinskih goricah na Boč (979 m); pohodništvo.

PODLJUBELJ - Občinsko tekmovanje; strelstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

NEDELJA, 29. oktobra

LJUBLJANA - Volkswagen 22. Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljubljanskimaraton.si

LJUBLJANA - Brda (2008 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/planinsko-drutvo-rtv-ljubljana-organizira-in-vabi-na-brda-20.html

CELJE - Lisca; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

KOMEN - 20. pohod po sledeh Soške fronte - rekreacija brez meja; pohodništvo. Informacije: www.brestovica.com

LJUTOMER - 15. odprti mednarodni turnir za prehodni pokal mesta Ljutomer; namizni tenis.

PRESERJE - Gradiška tura; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

LJUBLJANA - Podraška tura (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

DOBROVO - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

KANAL - Lipnik (804 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

NOVO MESTO - Nočni pohod na Frato; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POLHOV GRADEC - Babji zob (1128 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Brestovica; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENČUR - Po sledeh soške fronte; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠTORE - Partizanski dom (1443 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

VELIKE LAŠČE - Rodica (1964 m) - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

ŽALEC - Čisti vrh (1875 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PONEDELJEK, 30. oktobra

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

