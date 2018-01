Mikaela Shiffrin: Ko najstnica vzornici prepreči vzpon na Olimp

Ljubljana, 8. januarja - Ameriška smučarka Mikaela Shiffrin je na igrah v Sočiju 2014 postala najmlajša olimpijska prvakinja v slalomu. Najboljša je bila že v prvi vožnji, v drugi pa je zdržala pritisk in kljub napaki suvereno prismučala do zmage. S tem je svoji vzornici in slalomski kraljici zadnjih let Avstrijki Marlies Schild preprečila, da bi osvojila olimpijsko zlato.