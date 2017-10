Bruselj: Ukrepi Madrida glede Katalonije v okviru španske ustave

Bruselj, 23. oktobra - Evropska komisija že ves čas izpostavlja pomen spoštovanja španskega ustavnega reda in ukrepi Madrida v povezavi s Katalonijo so sprejeti v tem okviru. Tako so se danes v Bruslju odzvali na ukrepe španske vlade, ki je v soboto odločila, da bo suspendirala regionalno vlado in razpustila parlament ter v šestih mesecih izvedla regionalne volitve.