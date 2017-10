V Moskvi neznanec zabodel novinarko

Moskva, 23. oktobra - Neznanec je danes v Moskvi vdrl v prostore radia Eho Moskve in v vrat zabodel radijsko voditeljico Tatjano Felgengauer, je sporočil odgovorni urednik radia Aleksej Venediktov. Felgengauerjeva je utrpela hujše poškodbe in so jo odpeljali v bolnišnico. Napadalca so aretirali, poročajo tuje tiskovne agencije.