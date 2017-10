Ljubljana, 23. oktobra - Tekma 13. kroga nogometne Prve lige Telekom Slovenije med Krškim in velenjskim Rudarjem bo v torek, 24. oktobra, ob 17.30, so zapisali na spletni strani Prve lige Telekom Slovenije. Obračun med Krčani in Velenjčani bi sicer moral biti v nedeljo, a so ga zaradi močnega deževja in razmočenega igrišča odpovedali.