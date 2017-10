Slovenski notarji bodo v četrtek nudili brezplačne nasvete

Ljubljana, 23. oktobra - Slovenski notarji bodo v četrtek odprli svoja vrata in vsem, ki bodo to želeli, brezplačno svetovali v zadevah, ki se nanašajo na notarske storitve. S tem se pridružujejo Evropskemu dnevu civilnega pravosodja, ko se lahko evropski državljani okoli 25. oktobra vsako leto seznanijo s civilnim pravom v želji, da bi to postalo dosegljivo vsakomur.