Berlin, 23. oktobra - V Nemčiji se je začelo sojenje dvema ženskama, ki sta marca 2015 moškega iz maščevanja ugrabili in ga pustili golega sredi gozda. Gre za nekdanji ženo in ljubico moškega. Obtoženi sta neupravičenega zadrževanja in povzročitve telesnih poškodb.