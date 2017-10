Svet EU potrdil pravila za varnejše potovanje po morju

Bruselj, 23. oktobra - Ministri EU so danes potrdili prenovo pravil in standardov glede varnosti potniških ladij. Tri direktive, ki jih je potrdil Svet EU, obenem digitalizirajo registracijo ladijskih potnikov in ustvarjajo jasen okvir za inšpekcije na trajektih za transport tovora na kolesih in hitrih potniških ladjah.