Upravni odbor Planinskega društva Celje nocoj o obnovi Kocbekovega doma

Celje, 23. oktobra - Upravni odbor Planinskega društva Celje bo nocoj razpravljal o podrobnejših aktivnosti in pomoči pri obnovi Kocbekovega doma na Korošici, ki je do tal pogorel v petkovem požaru. Kot so za STA danes povedali v društvu, so si njihovi predstavniki v soboto ogledali prizorišče požara in ugotovili, da je objekt popolnoma uničen.