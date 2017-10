V New Yorku razstavili največjo bučo Severne Amerike

New York, 23. oktobra - V New Yorku so si lahko obiskovalci minuli vikend ogledali največjo bučo, kadarkoli pridelano v Severni Ameriki. Priložnost je izkoristilo na stotine ljudi, ki so preplavili newyorški botanični vrt. Več kot tono težke buče sicer niso smeli zgolj gledati, ampak so se ji lahko tudi približali in jo na primer poskušali preplezati.