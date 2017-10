Židan z gospodarsko delegacijo na Poljskem

Ljubljana, 23. oktobra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se bo na povabilo poljskega kolega Krzysztofa Jurgiela danes in v torek mudil na Poljskem. Spremljala ga bo močna gospodarska delegacija, v kateri bo 12 podjetij s področja živilskopredelovalne industrije ter predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in javne agencije Spirit.