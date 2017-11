Slovenski (super)junak Martin Krpan še v animiranem filmu

Ljubljana, 1. novembra - V letu, ko obeležujemo 100-letnico izida prve izvirne slovenske slikanice Martin Krpan Frana Levstika, so pri Strup produkciji ustvarili kratki animirani film o tem "slovenskem (super)junaku iz 19. stoletja". Režiser filma Nejc Saje je za STA povedal, da so si želeli Krpana predstaviti v novi in sveži oblikovni formi, ki bo blizu otrokom.