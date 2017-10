Macronov pes se je olajšal kar v kamin v Elizejski palači

Pariz, 23. oktobra - Psa Nema francoskega predsednika Emmanuela Macrona so kamere ujele, kako je svojo potrebo opravil kar v kamin v Elizejski palači. To se je zgodilo med srečanjem Macrona s tremi člani francoske vlade, ki so se ob Nemovem glasnem in dolgem uriniranju očitno zabavali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.