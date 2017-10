Pokopališče kraj spomina ne le na smrt, tudi na življenje (tema)

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 29. oktobra - Pokopališča, ki jih v teh dneh pogosteje obiskujemo, so kraj spomina. Pričajo o tem, da so ljudje, ki so tu pokopani, ne le umrli, ampak živeli. V nagrobnikih in spomenikih je zapisana zgodovina kraja, v njih se zrcalijo različne oblike umetnosti, zato predstavljajo pomemben del kulturne dediščine. Tega se zavedajo tudi prenekateri turisti.