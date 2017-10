Vreme: Delno jasno, ponekod še možen rahel dež

Ljubljana, 23. oktobra - Danes bo v zahodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod v vzhodni Sloveniji bo občasno še možen rahel dež. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem in Koroškem ter na Gorenjskem vzdolž Karavank in Kamniških Alp bo pihal severni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.