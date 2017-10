Volilna zmaga in šibak jen spodbudila rast japonskih delnic

New York/Tokio, 23. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah vzhodne Azije in v Avstraliji prvi dan novega tedna nimajo enotne smeri. Občutno so se podražile delnice v Tokiu, potem ko so japonski volivci konec tedna predsedniku vlade Shinzu Abeju zaupali že tretji mandat. Vlagatelji pričakujejo nadaljevanje politike nizkih obrestnih mer.