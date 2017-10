V Venetu in Lombardiji za več avtonomije

Milano/Benetke, 23. oktobra - Volivci dveh bogatih dežel na severu Italije, Lombardije in Veneto, so na nedeljskih referendumih glasovali za več avtonomije, kažejo rezultati glasovanja. Regionalni vladi v obeh italijanskih deželah si želita več pristojnosti, zlasti pri davčni, pa tudi pri priseljevalni in izobraževalni politiki.