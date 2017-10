Primorske novice: Take imamo (23. 10.)

Koper, 22. oktobra - To, da Borut Pahor ni slavil že v prvem krogu današnjih volitev, je le delno presenečenje, saj je bolj napadalna taktika večine tekmecev v zadnjih dveh tednih pokazala, da je aktualni predsednik ranljiv, na površje pa so priplavale tudi njegove napake in slabe odločitve, v Primorskih novicah piše Denis Sabadin.