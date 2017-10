Janša: Med Pahorjem in Šarcem po moji oceni ni razlike

Ljubljana, 22. oktobra - Prvak SDS Janez Janša je v odzivu na predsedniške volitve poudaril, da je stranka ustvarila boljši rezultat od napovedi. Za slednje so po njegovi oceni krivi tudi sami, ker so pozno vstopili v kampanjo. Izpostavil je tudi problem nizke udeležbe. Med kandidatoma, ki sta se uvrstila v drugi krog, Borutom Pahorjem in Marjanom Šarcem, ne vidi razlike.