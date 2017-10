Vodja volilnega štaba Makovec Brenčičeve: Zmanjkalo nam je časa, a smo naredili veliko

Ljubljana, 22. oktobra - Vodja volilnega štaba Maje Makovec Brenčič Andrej Klemenc z rezultatom ni zadovoljen, a meni, da so v okviru razpoložljivega časa naredili veliko. V izjavi za STA je ocenil, da so s kampanjo začeli nekoliko pozno: "Če bi začeli nekaj mesecev prej, bi bili bolje pripravljeni." Prepričan pa je, da so postavili dobro osnovo za naprej.