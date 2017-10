Delo: Sedmina za socialdemokrati (23. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - Na nedavnih avstrijskih parlamentarnih volitvah so jo prej vladajoči socialdemokrati, ki so pristali na drugem mestu, še dobro odnesli v primerjavi s svojimi češkimi "tovariši", ki so bili do zdaj prav tako na oblasti. Konec prejšnjega tedna pa so se komaj prebili v parlament, v Delu piše Boris Čibej.