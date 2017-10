Pahor: Za zmago se bom trudil do konca

Ljubljana, 22. oktobra - Aktualni predsednik in predsedniški kandidat Borut Pahor se je v prvem odzivu po zaprtju volišč na današnjih volitvah zahvalil za podporo. "Zdi se, da bo potreben drugi krog," je dejal. Meni sicer, da bo na koncu zmagal, a za to se bo treba truditi do konca, je poudaril.