Cerar: Rezultat, ki se nakazuje Makovec Brenčičevi, ni nezaupnica SMC

Ljubljana, 22. oktobra - Predsednik SMC in premier Miro Cerar priznava, da so v volilno kampanjo za predsednika republike vstopili prepozno. So pa po njegovih besedah ponosni na svojo kandidatko Majo Makovec Brenčič. Rezultat oziroma podpora, ki se nakazuje njihovi kandidatki, pa po njegovem mnenju ni nezaupnica stranki.