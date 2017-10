Volivci na predčasnem glasovanju v drugi krog poslali Pahorja in Šarca

Ljubljana, 22. oktobra - Volivci, ki so glas oddali na predčasnih volitvah, so aktualnega predsednika Boruta Pahorja in kamniškega župana Marjana Šarca poslali v drugi krog predsedniških volitev. Na predčasnem glasovanju je namreč Pahor dobil 43,41 odstotka, Šarec pa 27,38 odstotka glasov.