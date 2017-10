V Pahorjevem štabu napeto vzdušje, tudi v pričakovanju zmage v prvem krogu

Ljubljana, 22. oktobra - V volilnem štabu aktualnega predsednika Boruta Pahorja je tik po zaprtju volišč optimistično vzdušje. Pahor, ki se poteguje za svoj drugi mandat, naj bi v Slovensko hišo, kjer pričakujejo rezultate, prišel med 20.30 in 21.00. Zbrani pa so že njegovi podporniki in predstavniki SD, ki menijo, da bi bila zmaga dobrodošla že v prvem krogu.