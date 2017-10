Na Primorskem do jutra močna burja

Koper, 22. oktobra - Zvečer in ponoči bo na Primorskem pihala močna burja. Najmočneje bo predvidoma pihala od 17. ure do prvih jutranjih ur. Na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro. V drugem delu noči bo hitro slabela in do jutra ponehala, so opozorili na agenciji za okolje.