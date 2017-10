Vreme: Oblačno s padavinami, ki bodo do jutra večinoma ponehale

Ljubljana, 22. oktobra - Zvečer bo oblačno s padavinami, tudi posameznimi nevihtami, ki bodo ponoči od zahoda slabele in do jutra že večinoma ponehale. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva močna burja, ki bo postopno slabela in do jutra ponehala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.