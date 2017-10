Iran suspendiral nogometaša zaradi kajenja vodne pipe

Teheran, 22. oktobra - Disciplinska komisija iranske nogometne zveze je začasno suspendirala reprezentanta Vario Gafurija in Mohsena Mosalmana, potem ko so se v družbenih omrežjih pojavile fotografije obeh nogometašev, ki kadita vodno pipo, danes poročajo iranski mediji. Slike v internetu so bile objavljene anonimno.