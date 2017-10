Radomljani z zmago proti Dekanom na drugo mesto 2. SNL

Ljubljana, 22. oktobra - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v tekmi 12. kroga 2. slovenske lige s 3:1 premagali Jadran Dekane in se z novimi tremi točkami zavihteli na drugo mesto. Vodilni Muri, ki je v soboto doživela prvi prvenstveni poraz v sezoni, so se približali na dve točki zaostanka. Tekma med kranjsko Zarico in Bravom bo namesto danes v torek.