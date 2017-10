Šarec: Kdor je za spremembe, bo glasoval zame

Kamnik, 22. oktobra - Če so volivci za spremembe, bodo glasovali zame, je ob oddaji glasu na današnjih predsedniških volitvah dejal predsedniški kandidat Marjan Šarec. Kot je povedal, poraza zanj ne more biti, saj ga do zdaj ni bilo v državni politiki in bo vsaka podpora, ki jo bo dobil, zanj pomenila uspeh.