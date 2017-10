Volilna udeležba do 11. ure 13,38-odstotna

Ljubljana, 22. oktobra - Volilna udeležba danes do 11. ure je bila 13,38-odstotna. Najboljša je bila v volilni enoti Novo mesto, in sicer skoraj 15-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 12,4-odstotna, so povedali v Državni volilni komisiji (DVK).