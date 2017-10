Trump: Bliža se konec islamskega kalifata

Washington/Moskva, 22. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto po padcu prestolnice in zadnjega oporišča skrajne skupine Islamska država (IS) v Siriji, mesta Raka, dejal, da se bliža konec samooklicanega islamskega kalifata in začetek tranzicije v trajni mir. Rusija medtem ZDA in njene zaveznice obtožuje, da so Rako "zravnale s tlemi".