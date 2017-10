Do 9. ure 12 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Ljubljana, 22. oktobra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka v petek opolnoči do danes do 9. ure prejela 12 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, je zapisano na spletni strani ministrstva. Na inšpektoratu za notranje zadeve obravnavajo osem zadev, za dve obvestili so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka.